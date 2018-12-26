HABER

Kırşehir'de eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 04:51 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR Valiliği, kar yağışı nedeniyle il genelindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler ile diğer eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiğini duyurdu.

KIRŞEHİR,(DHA) - KIRŞEHİR Valiliği, kar yağışı nedeniyle il genelindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler ile diğer eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiğini duyurdu. Duyuruda, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayıldığı belirtildi.
Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Aralık 2018 Çarşamba (bugün) günü ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler ile diğer eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden hamile ve engellilerin aynı tarihte idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür."

PARTNEREn yakışıklı Türk erkekleriEn yakışıklı Türk erkekleri
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görev süresi uzatıldı!Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görev süresi uzatıldı!
Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar varYolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Osmanlı Ocakları FOX TV önüne siyah çelenk bıraktı

Osmanlı Ocakları FOX TV önüne siyah çelenk bıraktı

Kadın dizisine sürpriz oyuncu!

Kadın dizisine sürpriz oyuncu!

Bornozlu yatak pozuyla olay oldu

Bornozlu yatak pozuyla olay oldu

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Ankara'da iki polis, hastanede doktorları ve hastaları rehin aldı: Diğer polisler ikna etti

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Haberler peş peşe geldi! Okullar tatil edildi

Vahşet! Yaşlı adamı döverek öldürdüler

Vahşet! Yaşlı adamı döverek öldürdüler

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen serbest bırakıldı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişlerinden dikkat çeken açıklama: FBI'yı yakından takip ediyoruz

Dışişlerinden dikkat çeken açıklama: FBI'yı yakından takip ediyoruz

Şehirler arası ulaşım durma noktasına geldi! Kar geçit vermiyor!

Kar geçit vermiyor! Çok sayıda ilde trafik felç oldu!

Uçakla yolculuk yapacaklar dikkat! DHMİ'den yolculara önemli çağrı!

Uçakla yolculuk yapacaklar dikkat! DHMİ'den yolculara önemli çağrı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Süre 1 yıl uzatıldı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görev süresi uzatıldı!

Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Önce polisi aradı ardından olay yerinden hızla kaçtı!

Böyle ihbar etti: Birini hastaneye yolladım, diğerleri yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.