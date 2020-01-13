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  4. Kırşehir'de eski belediye meclis üyesinin kaybolmasına ilişkin davaya devam edildi

Kırşehir'de eski belediye meclis üyesinin kaybolmasına ilişkin davaya devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 17:04 | Son Güncelleme

Kırşehir'de eski belediye meclis üyesinin kaybolmasına ilişkin davaya devam edildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de yaklaşık 12 yıl önce kaybolan eski Kırşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Kırışık'ı öldürdükleri iddiasıyla 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "tasarlayarak canavarca hislerle adam öldürmek, evrak yoluyla yağma, şantaj ve suç işlemek için örgüt kurmak" suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar A.S, R.A, G.K, Ö.K, F.K. K.K. ve müşteki Mustafa Kırışık ile taraf avukatları katıldı. Sanık M.D. ise duruşmaya gelmedi.

Hasan Kırışık'ın eşi Feride Kırışık ifadesinde, 2008 yılında eşinin kaybolduğu gün herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadığını belirterek, eşinin sabah kahvaltısını yaparak işine gittiğini, öğle saatlerinde kardeşi Mustafa Kırışık'ın yanına gelerek abisinin kaybolduğunu söylediğini anlattı.

Eşinin hiçbir zaman işiyle ilgili konuları ailesine yansıtmadığını anlatan Kırışık, aralarının bozuk olduğu iddialarının da doğru olmadığını kaydetti.

Kırışık, mezarı olmadığı sürece eşini hep kayıp olarak bileceğini vurgulayarak, "Ailesi olarak öldüğünü düşünmüyoruz. Hiç öldüğü konuşulmadı." dedi.

Sanık avukatları ise suçlamalar ve maddi deliller göz önünde bulundurularak davanın düşürülmesini ya da tefrik edilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 17 Şubat 2020'ye erteledi.

Kırşehir'de kereste işi yapan eski AK Parti Kırşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Kırışık, 20 Mart 2008 tarihinde ortadan kaybolmuş, arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti. Soruşturma kapsamında dinlenen gizli tanığın ifadesi doğrultusunda 7 şüpheli hakkında dava açılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Kırışık Kayıp Kırşehir

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