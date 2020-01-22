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  4. Kırşehir'de eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Kırşehir'de eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 14:47 | Son Güncelleme

Kırşehir'de eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, eski eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülen 5 çocuk annesi kadının cenazesi toprağa verildi.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan 44 yaşındaki A.E'nin cenazesi, merkez Ali Çam Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine, kadının çocukları ve yakınlarının yanı sıra Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İYİ Parti İl Başkanı Müfit Göçen, Kırşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hülya Coşkuntuna, Kadın ve Demokrasi Derneği Kırşehir Temsilcisi Seher Ünsal ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kadının yakınları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

A.E'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hülya Coşkuntuna, cenaze töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, öldürülen kadının ailesine destek vermek amacıyla cami önüne geldiklerini söyledi.

Böyle bir olayda bir araya gelmekten üzüntü duyduklarını belirten Coşkuntuna, "Kadın cinayetlerine dikkati çekmek istiyoruz. Kısa sürede çok fazla ölümler olmaya başladı. Ölen kardeşimizin 5 çocuğu varmış. Büyüklerimizden, devletin ileri gelenlerinden bu konuda tedbirler alınmasını istiyoruz." dedi.

- Olay

Bahçelievler Mahallesi'nde dün N.Ç. (49), bir süre önce boşandığı A.E'yi (44) aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine evdeki pompalı tüfekle öldürmüştü. Kaçan zanlı, bir mezrada gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir'de cinayet

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