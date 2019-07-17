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Kırşehir'de fabrika işçilerinden eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 13:11 | Son Güncelleme

Kırşehir'de fabrika işçilerinden eylem

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, lastik fabrikasından işçi çıkarıldığı iddiasıyla eylem başlatıldı.

Ankara-Kayseri kara yolundaki lastik fabrikasında çalışan bazı işçiler, sendika üyesi 47 işçinin işten çıkarıldığı iddiasıyla fabrika önünde toplandı. Polis ekipleri, eylem yapılan bölgede ve kara yolunda güvenlik tedbiri aldı.

İşçiler adına açıklama yapan Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, anayasal hak olan sendika hakkını kullanmaları dolayısıyla işinden olan işçiler için mücadele başlattıklarını söyledi.

Sendikasız, toplu sözleşmesiz depo ve nakliyat işinde çalışan işçileri desteklemek için fabrika önünde olduklarını belirten Küçükosmanoğlu, "Çocuklarının geleceği için daha insanca yaşayabilecek bir ücret ve daha insani çalışma koşulları için anayasal haklarını kullanarak sendikaya üye oldukları için işinden edilen işçilerin hak mücadelesi için ve ekmek kavgası için buradayız. Kırşehir halkımız, buradaki haksızlık karşısında susmayın. Halkımızı buradaki işçilerimizle dayanışma içinde olmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Küçükosmanoğlu, fabrikada işçilere hukuksuzluk yapıldığını ileri sürerek, işçilerin suç duyurusunda bulunduğunu, sendika olarak kendilerinin de aynı işlemi yapacaklarını kaydetti.

Basın açıklamasının ardından olaysız şekilde dağılan işçiler, fabrika önündeki eylemlerine devam edeceklerini ifade etti.

Öte yandan, fabrika yetkililerinden yapılan açıklamada, gündeme getirilen konunun fabrikayla ilgili olmadığı belirtildi.

Fabrikanın Kırşehir'de en büyük istihdam sağlayıcı olduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fabrika bünyesinde, 4 bine yakın çalışan istihdam edilmektedir. Kuruluşundan bu yana şirketimiz çatısı altında çalışan tüm işçiler, yetkili sendika Petrol-İş bünyesinde örgütlü sendikal faaliyetlerini, ilgili yasalar ve yönetmelikler uyarınca özgürce sürdürmektedirler. Şirketimiz, yıllar itibarıyla değişen ekonomik şartlardan dolayı bazı faaliyet alanlarını devretme kararı almıştır. Bunlardan birisi de lojistik biriminin başka bir yükleniciye devredilmesi kararıdır. Son dönemde gündeme gelen süreç, lojistik operasyonunu devralan yüklenici firma inisiyatifinde ve bu firma ile ilgilidir. Bu bağlamda, kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan sendikal faaliyetlerin engellendiği algısı, yanıltıcı nitelikte olup gerçeği yansıtmamaktadır."

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir lastik fabrikası

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