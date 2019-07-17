Kırşehir'de fabrika işçilerinden eylem

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, lastik fabrikasından işçi çıkarıldığı iddiasıyla eylem başlatıldı.

Ankara-Kayseri kara yolundaki lastik fabrikasında çalışan bazı işçiler, sendika üyesi 47 işçinin işten çıkarıldığı iddiasıyla fabrika önünde toplandı. Polis ekipleri, eylem yapılan bölgede ve kara yolunda güvenlik tedbiri aldı.

İşçiler adına açıklama yapan Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, anayasal hak olan sendika hakkını kullanmaları dolayısıyla işinden olan işçiler için mücadele başlattıklarını söyledi.

Sendikasız, toplu sözleşmesiz depo ve nakliyat işinde çalışan işçileri desteklemek için fabrika önünde olduklarını belirten Küçükosmanoğlu, "Çocuklarının geleceği için daha insanca yaşayabilecek bir ücret ve daha insani çalışma koşulları için anayasal haklarını kullanarak sendikaya üye oldukları için işinden edilen işçilerin hak mücadelesi için ve ekmek kavgası için buradayız. Kırşehir halkımız, buradaki haksızlık karşısında susmayın. Halkımızı buradaki işçilerimizle dayanışma içinde olmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.