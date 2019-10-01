Kırşehir'de FETÖ/PDY operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen yüzbaşı gözaltına alındı.
Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kaman Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği arama kararı üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yaparken geçen yıl temmuz ayında meslekten ihraç edilen eski yüzbaşı O.G'nin yakalanması için çalışma yaptı.
Jandarma, yapılan istihbarat çalışması sonucunda O.G'yi Kaman ilçesinde yaşadığı evde gözaltına aldı.
O.G, işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Konya'ya gönderilecek.
Okuyucu Yorumları 0 yorum