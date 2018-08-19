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Kırşehir'de FETÖ/PDY soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 15:21 | Son Güncelleme

Kaman İlçe Jandarma Komutanı, açığa alındı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Y.M, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, görevden uzaklaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, bir yıldır Kırşehir'in Kaman ilçesinde görev yapan Üsteğmen Y.M, İçişleri Bakanlığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik bir soruşturma kapsamında açığa alındı.

Uzaklaştırma emri tebliğ edilen Y.M'nin, Kaman İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personel tarafından askeri kimliğine ve silahına el konuldu.

Ankara Kara Harp Okulu'ndan mezun olduktan sonra Hakkari Çukurca Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve Çukurca İlçe Jandarma Komutanlıklarında görev yapan Y.M, bir yıl önce Kaman İlçe Jandarma Komutanlığına atanmıştı.

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Kırşehir Kaman İlçe Jandarma Komutanı

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