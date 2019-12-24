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Kırşehir'de genç kızın maganda kurşunuyla ölümüne ilişkin dava görüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 18:12 | Son Güncelleme

Mahkeme heyeti, sanıklardan birinin tahliyesine, birinin de tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 4 Şubat 2020'ye erteledi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, havaya ateş açılması sonucu 1 kişinin ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan 3 sanık hakim karşısına çıktı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar B.Z. ve T.Z. ile tutuksuz yargılanan M.Z. ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkemede ifadesi alınan ve "korku, kaygı, panik oluşturacak tarzda silahla ateş etme" suçundan yargılanan B.Z, düğünde hayatını kaybeden 21 yaşındaki kızın ölümüne neden olmadığını ileri sürerek, tahliyesini talep etti.

Maktulün vurulma anını görmediğini ileri süren B.Z, çevredekilerin bağrışmaları üzerine olay yerine geldiğini iddia etti.

Delilleri kararttığı iddia edilen T.Z. de suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyesini istedi.

Olayla ilgili 16 tanığı dinleyen mahkeme heyeti, sanıklardan T.Z'nin tahliyesine, B.Z'nin ise tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 4 Şubat 2020'ye erteledi.

Bu arada, duruşma öncesi maktul Gamze Boynuince'nin anne ve babasıyla avukatları Kadriye Ünler, gazetecilere açıklama yaptı.

Başka insanların ölmesini istemediklerini belirten Ünler, "Halka hatırlatmak istediğimiz önemli nokta ise ateşli silahlar eğlence, sevinç gösterisi ve güç gösterisi olarak kullanılamaz." dedi.

Baba Rahmi Boynuince de suçlunun cezasını çekmesini istediklerini belirtti.

Kırşehir merkeze bağlı Çadırlı Hacıyusuf köyünde 15 Ağustos'ta bir düğünde havaya rastgele ateş açılması sonucu 21 yaşındaki Gamze Boynuince vurularak yaşamını yitirmiş, olayla ilgili 2 kişi tutuklanmıştı.

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Kırşehir'de maganda davası

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