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Kırşehir'de ilin Ahisi "Ahi duası" ile ödülünü aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 13:51 | Son Güncelleme

Kırşehir'de ilin Ahisi "Ahi duası" ile ödülünü aldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de ilin Ahisine, "Ahi duası"nın ardından ödülü takdim edildi.

Tarihi Uzun Çarşı'da düzenlenen törende, Kırşehir'de ilin Ahisi, kalfası ve çırağına ödülleri verildi.

İstanbul Kadıköy Camii İmamı Numan Akbaş’ın Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, aynı zamanda bir mutasavvıf ve din büyüğü olan Ahi Evran Veli'nin esnafı teşkilatlandırmasının yanı sıra elinde kılıcıyla Moğollara karşı 94 yaşında şehit düştüğünü söyledi.

Kırşehir Valiliğinin, çeşitli etkinliklerle halka ve yeni nesle Ahiliği tanıttığını vurgulayan Yaman, Ahi Evran'ın öğrettiği Kur'an ve sünnete dayalı Ahilik ahlakıyla yaşamaya devam eden esnaf ve tüccara hatimler okunduğunu ifade etti.

Yaman, konuşmasının ardından hatim ve Ahi duası yaptı.

Törende, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, ilin Ahisi marangoz Ali Dalakçı'ya şet kuşatarak ödülünü takdim etti.

İlin kalfası kuaför Emine Atamer’in yerine ödülünü, Kırşehir Berberler Kuaförler Odası Başkan Vekili Dursun Vatanuğruna, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'ndan aldı.

İlin çırağı oto elektrikçisi Seydullah Kaya'ya ödülünü Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz verdi.

Törenin ardından Vali Akın ve beraberindekiler esnafı ziyaret etti.

Programdan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Vali Akın, "Ahilik kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak maksadıyla düzenlenen 32. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında seçilen ilin Ahisi, kalfası ve çırağını kutluyorum.” dedi.

Tören ve ziyaretlere, Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz ve esnaf temsilcileri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahi duası Kırşehir yılın ahisi

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