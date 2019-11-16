Kırşehir’de IŞİD Operasyonu: Bağdadi’nin 4 Akrabası Tutuklandı

Tutuklanan dört kişi dışında kalan ikisi çocuk 21 şüpheli geri gönderme merkezine ulaştırılmak üzere Kırşehir Valiliği’ne teslim edildi.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklamada, ‘‘2019/7081 sayılı soruşturmada; DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olarak El Bağdadi’nin yakın akrabalarından Kırşehir’de 11, Samsun’da 5, Ordu’da 3 ve Şanlıurfa’da 6 kişi (ikisi suça sürüklenen çocuk) olmak üzere toplam 25 şüpheli yakalanıp gözaltına alınmış, yapılan sorgulamalar sonucunda 4 şüpheli tutuklama talebiyle Kırşehir Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilmiş ve bu 4 şüpheli 15.11.2019 tarihinde Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanmıştır’’ dendi.

Başsavcılık, bu kişilerin 28 Ekim’de Suriye’nin İdlib kentinde öldürülen IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin yakın akrabaları olduğunu açıkladı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kırşehir ile birlikte Ordu, Şanlıurfa ve Samsun illerinde yapılan terör operasyonlarında gözaltına alınan ikisi çocuk 25 şüpheliden 4’ü dün Kırşehir Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

7 Kasım’da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘‘Bağdadi’nin tüm yakın çevresi ülkemizi hedef aldı. Bunlar, ülkemize yerleşmenin gayreti, burada bulunma gayreti içinde. Azez’de ablasının, eşinin ve çocuğunun yakalanması vardı. Biz bunları geri gönderme merkezlerimize alıyoruz, bu merkezlerde duracaklar. Bizim adalet bakanlığımız ne karar verecek bunu göreceğiz. Eşi yaklaşık bir, bir buçuk yıldır elimizdeydi. Fakat şimdi olay daha da genişledi, gelişti. Sayı, çift haneli rakama doğru gidiyor. Bu çift haneli rakama doğru giderken, bakıyorsunuz bunun içinde tüm yakınlarının olduğunu görüyoruz. Bunları da şu anda açıklamayı doğru bulmuyorum. Her şey çok daha net hale gelsin, net hale geldikten sonra da bunların açıklamasını yapacağız’’ demişti.

Türkiye’de IŞİD’e yönelik operasyonlar, 2016 yılından beri hız kazandı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, 2016'da 783, 2017'de bin 391, 2018'de bin 327 operasyon yapılırken 2019 yılındaki operasyon sayısı 1100’ü aştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sadece 1 Eylül ile 31 Ekim arasında DEAŞ'a 339 operasyon yapıldığı ve bu operasyonlarda 726 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Emniyet kaynaklarının verileri, Türkiye’deki hapishanelerde 40 ülkeden IŞİD üyesi tutuklu bulunduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye, Türkiye’deki hapishanelerde bulunan IŞİD’lileri kaynak ülkelerine göndermek istiyor

Cezaevlerindeki 1176 IŞİD üyesinin 754 yabancı.

Türkiye bu tutukluları kaynak ülkelere geri göndermek istiyor. Ankara bu talepleriyle ilgili olarak Hollanda ve Almanya ile anlaşma sağladı.

İçişleri Bakanı Soylu, dün de Avrupa ve Türkiye’de bombalı saldırılar gerçekleştiren bir IŞİD mensubunun ABD’ye iadesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

