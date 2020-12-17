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  4. Kırşehir’de jandarma 555 gram civa ele geçirdi

Kırşehir’de jandarma 555 gram civa ele geçirdi

17.12.2020 15:53 | Son Güncelleme:
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Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 555 gram cıva ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Ankara’dan kaçak yollarla kimyasal madde getirilerek satılacağı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 555 gram cıva ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Ankara’dan kaçak yollarla kimyasal madde getirilerek satılacağı ihbarı üzerine inceleme başlattı. Karahıdır köyü kavşağı yakınlarında yapılan uygulamada Ankara plakalı bir otomobilde arama yapıldı. Durdurulan bir otomobilin koltuk arasına saklanmış halde 555 gram gri cıva ile 17 şırınga ve hassas terazisi bulundu. Otomobil sürücü A.P., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

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