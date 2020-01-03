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  4. Kırşehir'de jeotermal sağlık projeleri, bölgesel kalkınmaya destek verecek

Kırşehir'de jeotermal sağlık projeleri, bölgesel kalkınmaya destek verecek

SAĞLIK HABERLERİ  | 03.01.2020 16:15 | Son Güncelleme

Kırşehir'de jeotermal sağlık projeleri, bölgesel kalkınmaya destek verecek

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektör Yardımcısı ve Pilot Sağlık Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, pilot üniversite kapsamında hazırlanan 3 jeotermal sağlık projesinin bölgesel kalkınmaya destek vereceğini belirtti.

Karahocagil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jeotermal kaynakların sağlık alanında daha etkin ve verimli kullanılması amacıyla geleneksel kaplıca kürü kullanımından farklı yaklaşımın dünyada kabul görmeye başladığını ifade etti.

Jeotermal kaynakları her alandaki rehabilitasyon uygulamalarıyla bir araya getiren bu yeni anlayışı benimsediklerini ve uygulamaya çalıştıklarını vurgulayan Karahocagil, YÖK'ün, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında KAEÜ'yü pilot üniversite seçmesinin ardından 3 farklı alanda jeotermal sağlık projesi hazırlandığını dile getirdi.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi ile Sporcu Sağlığı Merkezi projelerinin Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi adıyla birleştirildiğini anlatan Karahocagil, 2017 yılında Strateji ve Bütçe Başkanlığının buna destek sağladığını söyledi.

Yüksek teknolojik donanım eşliğinde nitelikli fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunmayı hedeflediklerini belirten Karahocagil, "Bu alanda önde gelen rehabilitasyon merkezlerinden biri olup, bölgesel kalkınmaya katkı sunacağız. Bunun için Cumhurbaşkanlığımızın da desteklediği Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında jeotermal alanında 3 pilot sağlık projemiz hayat geçiriliyor." dedi.

Karahocagil, bu projelerin, yapımı tamamlanan ve açılışa hazır hale getirilen 148 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bünyesinde uygulanacağını kaydetti.

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jeotermal projeleri Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakülte

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