Kırşehir'de kaçak sigara operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de düzenlenen operasyonda 14 bin 810 adet kaçak sigara ile 464 bin 200 makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "tek dal" sigara üretimi ve satışı yapan iş yerleriyle ilgili çalışma başlattı.

Kentteki 44 iş yerine düzenlen operasyonda satışa hazır 14 bin 810 tek dal sigara, doldurulmak için hazırlanmış 464 bin 200 bandrolsüz makaron, 40 kilogram kıyılmış tütün, 43,5 kilogram kaçak nargile tütünü, sigara dolumunda kullanılan bazı malzemeler ve bandrolsüz sigara kutuları ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 5 iş yerine 66 bin 500 lira idari para cezası verildi, 7 iş yeri sahibi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

