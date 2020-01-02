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  4. Kırşehir'de kanalizasyon çukuruna düşen 2 işçi yaralandı

Kırşehir'de kanalizasyon çukuruna düşen 2 işçi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 15:49 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR'de, kanalizasyon hattı çalışması sırasında 4 metrelik çukura düşerek yaralanan 2 işçi, hastaneye kaldırıldı.

Kırşehir'de kanalizasyon çukuruna düşen 2 işçi yaralandı

Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA) - KIRŞEHİR'de, kanalizasyon hattı çalışması sırasında 4 metrelik çukura düşerek yaralanan 2 işçi, hastaneye kaldırıldı.
Kırşehir Belediyesi Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nde çalışan işçiler Sefa Aydoğan (55) ve Halim Şahin (49), Yenice Mahallesi'nde kanalizasyon arızasını gidermek için açılan 4 metrelik çukura düştü. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Aydoğan ve Şahin'i işçilerin de yardımıyla çukurdan çıkardı. Yaralanan işçiler, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kırşehir'de kanalizasyon çukuruna düşen 2 işçi yaralandı

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