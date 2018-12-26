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Kırşehir'de kardan kapanan 83 köy yolu ulaşıma açıldı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 17:56 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR’de gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 83 köy yolu İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleri ile ulaşıma açıldı.  Kırşehir'de karla kaplanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor.

Kırşehir'de kardan kapanan 83 köy yolu ulaşıma açıldı 

KIRŞEHİR, (DHA) - KIRŞEHİR’de gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 83 köy yolu İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleri ile ulaşıma açıldı.
Kırşehir'de karla kaplanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor. İl Özel İdare Genel Sekteri Kurtuluş Yılmaz, “Kış süresince vatandaşlarımızın gündelik hayatlarında herhangi bir sıkıntı yaşamaması adına İl Özel İdaresi ekiplerimiz 24 saat esasına göre ihtiyaç olan yerlerde çalışıyor. Köylümüzün rahat seyahat edebilmesi, olası acil durumlarda herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için ekibimizle aralıksız çalışıyoruz. Her türlü koşulda vatandaşımızın yanında olmaya, hizmetin en iyisini sunmaya devam edeceğiz. Köylerimizle sürekli koordine halindeyiz. Sıkıntısı olan bir yere ekiplerimizi hemen yönlendiriyoruz. Greyder, kepçe, kar bıçaklı kamyon ile karla mücadele eden ekipler her türlü duruma karşı hazır bekliyorlar. Merkezde 12, Boztepe’de 10, Mucur’da 14 Kaman’da 10, Çiçekdağı’nda 12 köy olmak üzere toplamda 83 köy yolumuz ulaşıma açıldı" dedi.
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Kırşehir'de kardan kapanan 83 köy yolu ulaşıma açıldı

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