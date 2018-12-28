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Kırşehir'de kısa dönem erler yemin etti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 17:07 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR Valisi İbrahim Akın, Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevlerini yerine getiren 46 kısa dönem erin yemin törenine katıldı.  Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi Muharrem Ertaş Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı J.

Kırşehir'de kısa dönem erler yemin etti

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA) - KIRŞEHİR Valisi İbrahim Akın, Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevlerini yerine getiren 46 kısa dönem erin yemin törenine katıldı.
Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi Muharrem Ertaş Salonu'nda gerçekleştirilen törene, Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, Kırşehir POMEM Müdürü Mehmet Gülser, kaymakamlar, daire müdürleri, askerler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Vali İbrahim Akın, Jandarma Teşkilatı'nın 373. Kısa Dönem Erlerin yemin töreninde asker aileleri ile bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Akın, "Jandarma teşkilatımız, kurulduğu günden bugüne kadar toplumumuzun huzur ve refahının sağlanması konusunda çok önemli görevler ifa etmiş ve bu anlayışla görev yapan kahraman bir teşkilatımızdır. Bugün de kısa dönem erlerin yemin törenine katıldık. Değerli kardeşlerimiz, yaptıkları yeminle kahraman teşkilatımızın neferleri arasına katıldılar. Geçirdikleri eğitim süresi içerisinde temel askeri bilgiler elde edecek, sabrı ve disiplini öğrenecekler. Askerlikte öğrenecekleri bütün bilgiler ve deneyimler, onlara hayatlarının her aşamasında faydalı olacaktır. Kendilerine başarılar diliyor, onları büyük fedakârlıklarla yetiştiren ve bizlere emanet eden ailelere teşekkür ediyorum" diye konuştu.
İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran da konuşmasında, "Milletimizin ve bağımsızlığımızın sembolü olan şanlı bayrağımızın gölgesinde, şehitlerimizin manevi huzurunda, ailelerinizin şahitliğinde, silah arkadaşlarınızla omuz omuza vererek namusunuz ve şerefiniz üzerine yemin edeceksiniz. Kutsal askerlik andı ile vatan hizmetini büyüklerinizden devralacak, sizden sonraki kardeşlerinize gururla devredeceksiniz. Alacağınız her görevi en iyi şekilde yapacağınızdan, kanun ve nizam ile doğruluk ve dürüstlüğü, hak ve adaleti daima rehber edineceğinizden şüphem yoktur. Görevinizi icra ederken vatan topraklarında hayatlarını feda eden atalarınızı, terörle mücadelede gözünü bile kırpmayan kardeşlerinizi, Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını unutmayacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti, sizlerin omuzlarında yükselecek, bayrağımız vatan toprakları üzerinde daima dalgalanacaktır" ifadelerini kullandı.

Kırşehir'de kısa dönem erler yemin ettiKırşehir'de kısa dönem erler yemin ettiKırşehir'de kısa dönem erler yemin ettiKırşehir'de kısa dönem erler yemin etti

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