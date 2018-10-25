Kırşehir'de köpeğin anneyle kızına saldırması

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de pitbull cinsi köpeğin kız çocuğu ve annesini yaralamasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı, köpeğin sahibi ve teslim alındığı evin sahibi hakkında soruşturma açtı.

Köpeğin sahibinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu, köpeğin teslim alındığı evin sahibinin ifadesine başvurulduğu belirtildi.

"Taksirle yaralama" ve "hayvanı tehlike olabilecek şekilde başıboş bırakma" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, tedavilerinin ardından saldırıya uğrayan kız çocuğu Hatice ve annesi Sinem A. ile baba Murat A'nın da ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

