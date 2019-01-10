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Kırşehir'de köpeklerin saldırdığı kadın ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 13:36 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR'in Boztepe ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralanan Sebahat Karaman (56), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kırşehir'de köpeklerin saldırdığı kadın ağır yaralandı

KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR'in Boztepe ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralanan Sebahat Karaman (56), Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Konya'ya sevk edildi.
Olay, önceki gün Boztepe'ye bağlı Çevirme Mahallesi'nde meydana geldi. Liseye giden kızını servise bindiren Sebahat Karaman, iddiaya göre, evine dönüş yolunda sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredikilerin köpeklere müdahalesi sonucu kurtarılan Karaman, başından, kollarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Sebahat Karaman, çağrılan ambulansla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavisi tamamlanan Karaman, ileri tetkik ve tedavi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Sebahat Karaman'ı köpeklerin saldırısından kurtaran Yunus Gökbulut, sabah namazına kalkan annesinin kadının çığlıklarını duyarak kendisini uyandırdığını söyledi. Gökbulut, "Ayakkabılarımı giyip koşmaya başladım. Gittiğimde köpeklerin hepsi üzerindeydi. Bayağı kalabalık bir köpek grubuydu. Üstünü falan parçalamışlardı. Eve gidip battaniye getirdim. Ambulansa ve muhtara haber verdim. Sonra da Sebahat teyzeyi hastaneye kaldırdık" dedi.

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Kırşehir'de köpeklerin saldırdığı kadın ağır yaralandı

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