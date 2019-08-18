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Kırşehir'de "maganda kurşunu" isabet eden gencin ölmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 15:02 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bir düğünde maganda kurşununun isabet ettiği gurbetçi gencin ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Çadırlı Hacıyusuf köyündeki sünnet düğünde Gamze Boynuince'nin (21) "maganda kurşunu" ile hayatını kaybettiği olay nedeniyle gözaltına alınan köy muhtarı B.Z. ve akrabası T.Z'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olayın aydınlatılması için gece düğün alanından çıkışlara izin vermediği, düğünde bulunan katılımcıların ifadelerini ayrı ayrı aldığı ve çevredeki boş kovanlarda inceleme yaptığı öğrenildi.

Merkeze bağlı Çadırlı Hacıyusuf köyünde muhtar B.Z'nin oğlu için 15 Ağustos'ta düzenlenen sünnet düğününde bazı katılımcıların havaya ateş açması sonucu maganda kurşununun isabet ettiği muhtarın yeğeni Gamze Boynuince (21) olay yerinde hayatını kaybetmiş, iki kişi gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir maganda kurşunu muhtar

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