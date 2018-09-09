Kırşehir'de minibüsün çarptığı yaya öldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de minibüsün çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Kaman ilçesinden Kırşehir'e seyreden S.A. idaresindeki 40 AU 773 plakalı minibüs, Ankara-Kayseri karayolu Özbağ beldesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Türkmen'e (70) çarptı.
Olay yerinde yaşamını yitiren Türkmen'in cenazesi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sürücü S.A, gözaltına alındı.
Ankara'da dehşet! 'Ben şeytanım' deyip 2 kişiyi öldürdü, 2 kişi yaraladı
Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tiyatro sahnesindeki fotoğrafı!
Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var
Son dakika! İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'den korkutan uyarı: Düşmanları korkutmak için gücünüzü artırın
Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!
Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia
Düğünde havaya ateş açtılar! Yaralılar var
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım
80 bin kişi alınacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum