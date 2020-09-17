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Kırşehir’de muhtarlık kavgası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 13:37 | Son Güncelleme

Kırşehir’in Kaman ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde muhtar adayı olan 2 husumetli aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, husumetli olduğu ileri sürülen iki muhtar adayı arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kırşehir’in Kaman ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde muhtar adayı olan 2 husumetli aile arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, husumetli olduğu ileri sürülen iki muhtar adayı arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan kavgada Cadırlı Hacıbayram köyü muhtarı K.E. ve kardeşi M.E., muhtar adayı R.D. ve E.D.’yi yaraladı. Kaman ilçe halk pazarında meydana gelen olay sonrası çevrede bulunanların da yardımlarıyla yaralı R.D. ve E.D. ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Muhtar adayı R.D., yapılan ilk müdahalenin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
İlçede yaşanan olayla Kaman ilçe emniyeti muhtar adayı ve kardeşini yaralayan M.E.’yi yakaladı.
Kavga olayıyla ilgili işlem başlatıldı.

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