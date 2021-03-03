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Kırşehir’de mutant virüs karantinası

03.03.2021 00:11 | Son Güncelleme:
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Kırşehir’de, mutant virüs vaksı nedeniyle 2 apartmanda karantina uygulaması başladı.Alınan karantina kararı Kırşehir Valiliğince kamuoyuna duyuruldu.

Kırşehir’de, mutant virüs vaksı nedeniyle 2 apartmanda karantina uygulaması başladı.

Alınan karantina kararı Kırşehir Valiliğince kamuoyuna duyuruldu. Yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılımının önüne geçilmesi adına karantina uygulaması yapıldığı belirtilerek “İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde Yenice Mahallesi’nde bulunan iki apartmanda ikamet eden bazı vatandaşlarımızın yapılan kontrollerinde mutant Covid-19 vakasına rastlanılması ve bu vatandaşlarla temaslı şahısların bulunması nedeniyle, salgının yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla, bahse konu apartmanlarda karantina tedbiri uygulanması kararlaştırılmıştır.” denildi.

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