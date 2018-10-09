Kırşehir'de okul müdürlerine FETÖ operasyonu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)kapsamında aktif görevde bulunan 9 okul müdürü gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, il merkezi ve ilçelerde FETÖ/PDY ile bağlantıları bulunduğu iddia edilen kamu görevlilerine yönelik çalışma başlattı.
Daha önce yargılanan örgüt üyelerinin ifadeleri doğrultusunda çalışmaları genişleten ekipler, kent merkezinde ve ilçelerde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
İlkokul, ortaokul ve liselerde müdür olarak görev yapan 9 kişi gözaltına alındı. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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