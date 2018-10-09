HABER

Kırşehir'de okul müdürlerine FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 19:15 | Son Güncelleme

İlkokul, ortaokul ve liselerdeki 9 okul müdürü gözaltına alındı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)kapsamında aktif görevde bulunan 9 okul müdürü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, il merkezi ve ilçelerde FETÖ/PDY ile bağlantıları bulunduğu iddia edilen kamu görevlilerine yönelik çalışma başlattı.

Daha önce yargılanan örgüt üyelerinin ifadeleri doğrultusunda çalışmaları genişleten ekipler, kent merkezinde ve ilçelerde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

İlkokul, ortaokul ve liselerde müdür olarak görev yapan 9 kişi gözaltına alındı. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

PARTNEREfsane doğru mu? Aç kalarak kilo verilir mi?Efsane doğru mu? Aç kalarak kilo verilir mi?
Ayvalık'ta, madene karşı mücadele sürüyorAyvalık'ta, madene karşı mücadele sürüyor
İlahiyatçı profesör terör soruşturmasında gözaltına alındıİlahiyatçı profesör terör soruşturmasında gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir'deki FETÖ/PDY operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Tarkan kızı Liya için eşine bakın ne yasağı koydu!

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Enflasyonla mücadelede şirketlerden indirim kararı

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Üniversiteli kızın içkisine uyarıcı madde attı! Sonrası rezalet...

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Safiye İnci’nin cezası belli oldu

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Çete liderinin eşinden olay itiraf! Kadınlara fuhuş yaptırıp...

Çete liderinin eşinden olay itiraf! Kadınlara fuhuş yaptırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlahiyatçı profesör terör soruşturmasında gözaltına alındı

İlahiyatçı profesör terör soruşturmasında gözaltına alındı

PKK'nın sözde Belçika sorumlusu Devlet Aslan yakalandı

PKK'nın sözde Belçika sorumlusu Devlet Aslan yakalandı

Greenpeace en 'kirli' markaları açıkladı: Bu sizin mi?

Greenpeace en 'kirli' markaları açıkladı: Bu sizin mi?

Dev PKK operasyonu! HDP Diyarbakır İl Başkanı da gözaltında

Dev PKK operasyonu! HDP Diyarbakır İl Başkanı da gözaltında

Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklama!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu: Kermes düzenleyerek enflasyon düşmez

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.