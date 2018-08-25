Kırşehir'de orman yangını

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde çıkan orman yangınında 3 dönüm alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Kale köyü yakınlarındaki ormanlık alanlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine Kaman ve Akpınar ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri ile Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü birimleri yangına müdahale etti.
Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında, 3 dönümdeki ağaçlar zarar gördü.
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