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Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı (2) Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 13:45 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR'de, cenaze evine taziyeye giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, yolcu otobüsü ile çarpıştı.

Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR'de, cenaze evine taziyeye giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, yolcu otobüsü ile çarpıştı. Otomobil sürücüsü Hacı Salih Çiçek (51) ve 2 çocuğu öldü, diğer çocuğu yaralandı.
Kaza, saat 10.30 sıralarında Kırşehir merkeze bağlı Özbağ beldesi Erevik yolunda meydana geldi. Mustafa Köseoğlu (39) yönetimindeki 38 H 2600 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, kavşakta Hacı Salih Çiçek'in kullandığı 40 AK 547 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otobüsün önünde metrelerce sürüklenen otomobil hurda yığınına döndü.
Otomobil sürücüsü Hacı Salih Çiçek ile çocukları Yasin Çiçek (19) ve Seda Çiçek (18) olay yerinde hayatını kaybetti, Merve Nur Çiçek (14) ise, ağır yaralandı. Merve Nur, haber verilmesiyle gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak, ambulansla Kırşehir Ali Evran Üinversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen baba ve çocuklarının cesetleri de yapılan incelemeden sonra aynı hastanenin morguna götürüldü.
Akçakent ilçe belediyesinde şoför olarak çalışan Hacı Salih Çiçek'in, çocuklarıyla bir yakınlarının cenazesi için taziyeye gittikleri öğrenildi. Çiçek'in eşi Serpil Çiçek'in (47) ise rahatsız olduğu için büyük kızı Pınar Çiçek (23) ile birlikte araca binmedikleri, Akçakent ilçesinde bulunan evlerinde kaldıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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