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Kırşehir'de otomobil devrildi: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 17:35 | Son Güncelleme

Kırşehir'de otomobil devrildi: 7 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Kırşehir'den Kırıkkale istikametine giden Ramazan Uygul idaresindeki 06 DE 4969 plakalı otomobil, Hamit köyü kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile Hasan (7), Zehra (5), Azize ve Servet Uygul, Burhanettin ve Yağmur Aktunç yaralandı.

Akpınar Devlet Hastanesi ile Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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