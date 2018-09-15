Kırşehir'de otomobil eşeğe çarptı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde otomobilin çarptığı eşeğin üstündeki kişi yaşamını yitirdi, otomobildeki 3 kişi ise yaralandı.
Ankara'dan Kayseri istikametine giden Metin Ö. idaresindeki 16 BBH 40 plakalı otomobil, Kaman ilçesi İmancı köyü yakınlarında eşeğiyle yolun karşısında geçmek isteyen Vedat Gündüz'e (69) çarptı.
Yaralanan Gündüz ile otomobil sürücüsü ve eşi Tülay, çocukları Ela ve Beren Ö, Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Eşeğin üzerindeki Vedat Gündüz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada ölen eşek ise çevredekiler tarafından yolun kenarına kaldırıldı.
Adana'da çatışma! Ölü ve yaralılar var
Kırşehir'deki tuz ocağında patlama! Yaralı işçiler var
Erdoğan talimat verdi! Tepki çeken isimler seçim kampanyasında olmayacak
CHP'li Canan Kaftancıoğlu: Yerel seçimlerde aday olmayacağım
Muhabir canlı yayında fena rezil oldu!
Evde beslediği kedisinden bulaştı! Ölümcül...
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler
Yeni iPhone'lar kadınları isyan ettirdi
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum