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Kırşehir'de otomobil eşeğe çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 16:12 | Son Güncelleme

Kazada eşeğin üstündeki kişi hayatını kaybetti, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde otomobilin çarptığı eşeğin üstündeki kişi yaşamını yitirdi, otomobildeki 3 kişi ise yaralandı.

Ankara'dan Kayseri istikametine giden Metin Ö. idaresindeki 16 BBH 40 plakalı otomobil, Kaman ilçesi İmancı köyü yakınlarında eşeğiyle yolun karşısında geçmek isteyen Vedat Gündüz'e (69) çarptı.

Yaralanan Gündüz ile otomobil sürücüsü ve eşi Tülay, çocukları Ela ve Beren Ö, Kaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eşeğin üzerindeki Vedat Gündüz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada ölen eşek ise çevredekiler tarafından yolun kenarına kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
eşek Kaza Kırşehir

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