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Kırşehir'de otomobille tır çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 21:44 | Son Güncelleme

Kırıkkale-Kırşehir karayolunda tır ile Irak plakalı bir otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de tırla Irak plakalı bir otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale-Kırşehir karayolunda, Halil Gül'ün kullandığı 34 REN 18 plakalı tır, Karahıdır köyü kavşağında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek Salman Hassan idaresindeki Irak plakalı bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki araç şarampole devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre, çarpışmadan bir süre sonra yanmaya başlayan otomobildeki sürücü Hassan ile isimleri belirlenemeyen yabancı uyruklu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Tırdan yaralı kurtulan şoför, eşi Zeliha ve oğlu Mustafa Gül ile otomobilde yaşamlarını yitirenlerin cenazeleri, UMKE ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarıldı.

Ambulanslarla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Güvenlik tedbiri alınan olay yerine gelen Kırşehir Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz de kazayla ilgili bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir trafik kazası

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