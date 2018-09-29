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Kırşehir'de protokol ve vatandaşlardan bisiklet turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 13:36 | Son Güncelleme

Makam aracı olarak bisiklet kullanan Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve protokol üyeleri, vatandaşlarla bir araya gelerek kentin bazı caddelerinde bisiklet sürdü

KIRŞEHİR (AA) - Makam aracı olarak bisiklet kullanmayı tercih eden Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve beraberindeki protokol üyeleri, vatandaşlarla bir araya gelerek kentin bazı caddelerinde pedal çevirdi.

Kırşehir'de bisiklet kullanımını özendirmek amacıyla "Kırşehir'i seviyorum, bisiklete biniyorum" sloganıyla gerçekleştirilen bisiklet turu, Askerlik Şubesi Kavşağı'ndan başlayarak, Ankara ve Terme Caddesi'nde devam etti.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ve protokol üyeleri, binden fazla bisikletliyle pedal çevirerek, caddeleri turladı.

Terme Kavşağı'nda dinlenen bisikletliler, 3,5 kilometrelik tur yolunu Cacabey Meydanı'nda sonlandırdı.

Bisiklet turuna katılanlara teşekkür eden Vali İbrahim Akın, bu tür etkinliklerin insanların sağlığına önemli etkileri olduğunu belirterek, "Bisikleti öncelikle sağlığımız için kullanmalıyız. Sağlıklı yaşam için dönem dönem bisiklet dağıtımları da yapılmakta. Şehirlerimizdeki trafik yoğunluğunu azaltılmasında son derece önemlidir." diye konuştu.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci de belediye olarak bu tür etkinliklerin sayısını artıracaklarını bildirdi.

Bahçeci, "Her zaman söylediğimiz gibi hem sağlık açısından hem ekonomimiz açısından hem doğayı kirletmemek hem de trafik problemi oluşturmamak adına herkesin bisiklete binmesi lazım. Takım elbiseyle bisiklete binilmez, hanımlar bisiklet binemez, gençler bisiklete binmiyor gibi bu hurafeleri, yanlış düşünceleri atacağız ve inşallah Kırşehir Türkiye'nin en çok bisiklete binen şehri olacak. Sizlere sonuna kadar güveniyoruz. Bireysel araç kullanımını azaltarak, toplu taşıma araçlarının, bisiklet ve yürüyüş yollarının daha fazla kullanılmasını amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra bisiklet turuna katılanlara çekilişle bisiklet ve çeşitli bisiklet ekipmanları hediye edildi.

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bisiklet Kırşehir tur

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