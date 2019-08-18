KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, bazı evlerin bahçe duvarları yıkıldı.

Kent merkezinde sabah başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış nedeniyle kavşak noktalarında su birikintileri oluştu, Ankara ve Terme caddeleri ile Uzun Çarşı'da bazı iş yerlerini su bastı.

Medrese, Aşıkpaşa ve Yenice mahallelerindeki bazı evlerin bahçe duvarları yıkıldı.

Lise ve Ankara caddelerinde de çok sayıda ağaç devrildi.

Belediye ekipleri, su baskını yaşanan yerlerde tahliye çalışması yaptı.

