HABER

Kırşehir'de şehir merkezi girişine Atatürk posteri asıldı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 11:19 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR Belediyesi, şehrin girişine ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dev posterini astı.  Şehrin çeşitli yerlerine Ozanlar Tablosu ve Kurtuluş Savaşı kahraman kadınları tablolarını yaptıran Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, bu defa da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin girişine Mustafa Kemal Atatürk posterini astırdı.

Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA) - KIRŞEHİR Belediyesi, şehrin girişine ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dev posterini astı.

Şehrin çeşitli yerlerine Ozanlar Tablosu ve Kurtuluş Savaşı kahraman kadınları tablolarını yaptıran Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, bu defa da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin girişine Mustafa Kemal Atatürk posterini astırdı. İzmirli ressam Turgut Kahraman tarafından yapıldığı öğrenilen Atatürk posteri sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Atatürk posterini ilk gördüğü andan itibaren farklı bir duyguya kapıldığını belirten Kırşehirli Gökhan Bedir, "Atatürk posterini ilk görünce tüylerim diken diken oldu. Çok güzel olmuş" dedi.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
2030 ve sonrası eğitim nasıl şekillenecek?2030 ve sonrası eğitim nasıl şekillenecek?
60 yıllık at arabası ustası zamana direniyor60 yıllık at arabası ustası zamana direniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'deki okulda veli dehşet saçtı! Kadın öğretmene darp kamerada

Kadın öğretmene darp kamerada

Diyarbakır’da öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var

Öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul’da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da son yılların en büyük operasyonu

Altunizade metrobüs durağında yine yoğunluk yaşandı

Altunizade metrobüs durağında yine yoğunluk yaşandı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Ankara'da terör gazisine çirkin saldırı

Ankara'da terör gazisine çirkin saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.