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Kırşehir'de sele kapılan 35 koyun telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 19:35 | Son Güncelleme

Kırşehir'de sele kapılan 35 koyun telef oldu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle sele kapılan 35 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Mucur ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde öğle saatlerinde yağan yağmur ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Köy yakınındaki Aşılık mevkisinde dere yatağında otlayan Mehmet Aslan'a ait 320 koyun, dağlık alandan gelen sele kapıldı.

Aslan, çevredekilerin de yardımıyla koyunlarını bir kısmını selden kurtardı.

Mehmet Aslan, yaptığı incelemede, koyunlarının 35'inin sel sularına kapılarak telef olduğunu belirleyerek durumu Mucur İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine gelen İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, sele kapılan koyunlarla ilgili tutanak tuttu.

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Kırşehir koyun Mucur sel telef

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