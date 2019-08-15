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Kırşehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 10:09 | Son Güncelleme

Kırşehir'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cüneyt D. (25) ve Gökhan D. (18), Neşet K'nin (51) Fatih Mahallesi'ndeki evine gitti.

Burada çıkan kavgada, Neşet K'nin oğlu A.K. (16) tabanca ile ateş etti.

A.K'nin silahından çıkan mermilerin isabet ettiği babası Neşet K, ağabeyi Hakan K. (26) ile Cüneyt D. ve Göhkan D. yaralandı.

Yerköy Devlet Hastanesi ve Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Neşet K. kurtarılamadı.

A.K, gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Çiçekdağı Kırşehir Silahlı kavga

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