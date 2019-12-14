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Kırşehir'de sobadan zehirlenen çocuk öldü, 2 kardeş tedaviye alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 18:02 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde Hanife (21) ve Süleyman Türk (20) kardeşler ile akrabaları Ramazan Çöklü (13), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA) - KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde Hanife (21) ve Süleyman Türk (20) kardeşler ile akrabaları Ramazan Çöklü (13), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ramazan Çöklü, hastanede yaşamını yitirdi.
İlçe merkezinde Sarıuşağı mahallesinde tek katlı müstakil evde akrabaları Ramazan Çöklü ile oturan Türk kardeşlerden haber alamayan yakınları, öğle saatlerinde evi kontrol etti. İçeriye giren yakınları, Hanife ve Süleyman Türk ile Ramazan Çöklü'yü, yarı baygın buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 3 kişiye müdahale etti. Daha sonra ambulansla Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişiden Ramazan Çöklü, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. İki kardeşin tedavisi ise hastanede sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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