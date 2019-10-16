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Kırşehir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 13:30 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiçekdağı ilçesinde 5 kişinin farklı alanlarda yaptıkları kazılarda temin ettikleri tarihi eserleri Ankara'ya götürerek satmak için müşteri aradıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliler, Kırşehir-Ankara kara yolu Çiçekdağı yol ayrımında yapılan operasyonla yakalandı. Zanlıların otomobilinde, değişik dönemlere ait 228 tarihi sikke ve 23 obje ile 100 gram beyaz altın tozu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.A, B.Ç. ve Ö.Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İ.Ç. ve F.A, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Kırşehir operasyon tarihi eser kaçakçılığı

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