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  4. Kırşehir’de Terörle Mücadele ekiplerinden FETÖ operasyonu

Kırşehir’de Terörle Mücadele ekiplerinden FETÖ operasyonu

03.12.2020 13:50 | Son Güncelleme:
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Kırşehir’de Terörle Mücadele ekiplerinden FETÖ operasyonu

Kırşehir merkezli FETÖ yapılanması "periyodik ve ardışık arama" operasyonunda yakalanan 2’si aktif görevde asker 4 kişi adli mercilere sevk edildi.Aralarında muvazzaf subayların da olduğu 4 kişi Kahramanmaraş, Isparta ve Kırşehir’de düzenlenen operasyonlarda yakalandı.

Kırşehir merkezli FETÖ yapılanması "periyodik ve ardışık arama" operasyonunda yakalanan 2’si aktif görevde asker 4 kişi adli mercilere sevk edildi.
Aralarında muvazzaf subayların da olduğu 4 kişi Kahramanmaraş, Isparta ve Kırşehir’de düzenlenen operasyonlarda yakalandı. 2’si aktif görevli 1 emekli birde askeri okullardan ihraç olan 4 sanık Kırşehir Emniyetinde verdikleri ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Gözaltına alınan askerlerden 1’inin Kırşehir’de aktif görevde olduğu diğer sanıkların ise Kırşehir bağlantılarının olduğu ise ortaya çıktı.

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