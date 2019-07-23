Kırşehir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, tıra çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Şinasi Maraş (51) idaresindeki 06 FL 7698 plakalı otomobil, Kırıkkale-Kırşehir kara yolunun Kaman ilçesi Hamit köyü kavşağında, önünde seyreden Mehmet Akif Külekçioğlu'nun (36) kullandığı 38 TD 659 plakalı tıra çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde sıkışan Maraş, çevredekilerin yardımıyla çıkarılarak, ambulansla Akpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Maraş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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