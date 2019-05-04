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Kırşehir'de trafik kazası: 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 19:07 | Son Güncelleme

Kırşehir'de trafik kazası: 12 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek, 6'sı çocuk, 12 kişi yaralandı.

Suriye uyruklu İsmail Hamo idaresindeki 65 MA 008 plakalı hafif ticari araç, Kırşehir Açık Cezaevi Kavşağı'nda, aynı istikamette seyreden Nafiz Ağca yönetimindeki 40 DC 386 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, her iki aracın sürücüsü, hafif ticari araçtaki bebek Abdulkadir, çocuklar Yaze (2), Hava (2), Sabah (3), Emine (9), Beyaz (12) ve İzzettin Hamo (16) ile Narin Halil (23), Fatma Alelal (59) ve Hatice Ağca yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Kırşehir trafik kazası

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