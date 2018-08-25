Kırşehir'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Hanifi Dağ idaresindeki plakasız otomobil, Kaman'dan Yelek köyüne giderken şarampole devrildi.
Dağ ile araçta bulunan Tahir Ünlüer kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Murat Çağatay Gürbüz ise Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Beyoğlu'nda kan donduran olay! Travestinin boğazını kestiler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisine yönelik saldırılarda en büyük güvencemiz milletimizin azmi!
İran'da patlama! Binalar çöktü, çok sayıda ölü var
MHP tarih verdi ve açıkladı: Af mı geliyor?
Son dakika! ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurmaya hazırlanıyor
Maganda uzman çavuş tutuklandı!
Kurban Bayramı tatilinde Muğla tarihinin rekorunu kırdı
Muğla'ya 7 günde 1,5 milyon araç, 10 milyon ziyaretçi
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Alkolün bir kadehi bile sağlıklı değil
Okuyucu Yorumları 0 yorum