Kırşehir'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde meydana gelen kazada iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Hanifi Dağ idaresindeki plakasız otomobil, Kaman'dan Yelek köyüne giderken şarampole devrildi.

Dağ ile araçta bulunan Tahir Ünlüer kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Murat Çağatay Gürbüz ise Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

