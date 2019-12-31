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  4. Kırşehir'de yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

Kırşehir'de yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 13:28 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR'de ürettikleri sahte içkileri yılbaşında piyasa sürmeye hazırlanan 4 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir'de yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

KIRŞEHİR, (DHA) - KIRŞEHİR'de ürettikleri sahte içkileri yılbaşında piyasa sürmeye hazırlanan 4 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin ortak çalışması sonucu Kuşdilli, Kayabaşı, Bağbaşı ve Çukurçayır mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Evlerde yapılan aramalarda 104 litre şarap, 15 litre rakı, 11 litre viski, 6 litre votka, 45 litre etil alkol, 450 mililitre anason aroması ile 65 boş şişe ele geçirdi. Operasyonda şüpheliler Z.T., B.A., B.G. ve T.T. gözaltına alındı.

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