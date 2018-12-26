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Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 20 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 09:20 | Son Güncelleme

TUNCELİ'den Ankara'ya giden yolcu otobüsü, kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

KIRŞEHİR,(DHA) - TUNCELİ'den Ankara'ya giden yolcu otobüsü, kar ve tipi nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Kırşehir Valisi İbrahim Akın da olay yerine giderek kazayla ilgili bilgi aldı. Kaza, saat 02.30 sıralarında Kırşehir-Ankara Karayolu'nda meydana geldi. Tunceli'den Ankara'ya giden sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Akpınar ilçesine 5 kilometre uzaklıkta kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE ve Jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kırşehir ve Akpınar'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle ulaşım Jandarma ekiplerince tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. VALİ AKIN YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI Kazanın ardından Kırşehir Valisi İbrahim Akın da olay yerine giderek kazayla ilgili bilgi aldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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