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Kırşehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 10:31 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Otobüs yasal hız sınırında gitmesine rağmen (95 km) yol ve hava şartlarına göre hızlı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırşehir-Kırıkkale kara yolunda devrilen yolcu otobüsünün yol ve hava şartlarına göre hızlı olduğunun ve yolcuların emniyet kemerlerini takmadıklarının tespit edildiğini bildirdi.

Soylu, Kırşehir-Kırıkkale kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesine ilişkin resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, üç kişinin hayatını kaybettiği ve 35 kişinin yaralandığı kazayla tüm birimlerin ilgilendiğini belirtti.

"Otobüsün yasal hız sınırında gitmesine rağmen (95 km) yol ve hava şartlarına göre hızlı olduğunu" bildiren Soylu, "Yolcularımızda emniyet kemeri eksikliği... İlk tespitler... Lütfen bu acılara son verelim. Lütfen kurallara uyalım." ifadelerini kullandı.

İstanbul-Tunceli seferini yapan Kazım Arslan'ın kullandığı 62 AR 671 plakalı "Can Dersim Tuncelililer" firmasına ait yolcu otobüsünün, Kırşehir-Kırıkkale kara yolu Akpınar ilçesi yakınında yoğun kar ve tipi nedeniyle yoldan çıkarak devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirirken, 35 kişi yaralanmıştı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kırşehir paylaşım trafik kazası Twitter

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