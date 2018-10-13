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Kırşehir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 00:05 | Son Güncelleme

Kırşehir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, karayoluna çıkan köpeğin neden olduğu zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kırıkkale-Kırşehir karayolunda seyir halindeki Soner Özbaş'ın kullandığı 38 BV 428 otomobil, Akpınar ilçesi yakınlarında karayoluna çıkan köpeğe çarptı. Sürücü, aracını yolun sağına çekerek park etti.

Karayolunda 40 AAB 161 plakalı otomobiliyle ilerlemekte olan Cuma İçli, yoldaki köpek ölüsünü görüp aracını yavaşlatınca, arkasından gelen Emre Kepezkaya idaresindeki 38 RL 125 plakalı otomobil, önce önündeki araca, ardından park halindeki otomobile çarptı.

Kazada, aracında sıkışan sürücü Cuma İçli, olay yerinde hayatını kaybetti. Üç otomobildeki yaralılar Soner Özbaş, Emre Kepezkaya, Şerafettin Çukurtaş, Emrullah Gündüz, Hüseyin Tarlacı, Mustafa Garip ve Sinan Mustafa Günek, ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir trafik kazası

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