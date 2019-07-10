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Kırşehir'deki 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 20:24 | Son Güncelleme

Kavgaya karıştıkları iddia edilen 5 kişi tutuklandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, 4 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya karıştıkları ileri sürülen 5 kişi tutuklandı.

Merkez Terme Caddesi'ndeki bir kafeteryada çıkan bıçaklı kavganın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.K, İ.K, S.C, M.K. ve O.S'nin emniyetteki sorguları tamamlandı.

Zanlılar, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısının sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Z.K, İ.K, S.C, M.K. ve O.S. tutuklandı.

Dün, alacaklı oldukları belirtilen iki grubun, Terme Caddesi'nde bir kafeteryada karıştığı bıçaklı kavgada, 2'si ağır 4 kişi yaralanmış, olaya karıştıkları iddia edilen 5 kişi polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.

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Kırşehir'deki bıçaklı kavga

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