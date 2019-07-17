HABER

Kırşehir'e günde 50 ton süt işleyecek tesis kurulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 13:10 | Son Güncelleme

Kırşehir'e günde 50 ton süt işleyecek tesis kurulacak

KIRŞEHİR (AA) -Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden Kırşehir'de, besicilerin de dahil edileceği sistemle günde 50 ton süt işlenecek tesis kurulması için çalışmalara başlandı.

Selçuk Üniversitesindeki görevinden istifa ederek 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde MHP'den Kırşehir Belediye Başkanı adayı olan Doç. Dr. Onur Köksal, seçimde vadettiği "Ahi Baba" süt ürünleri tesisi projesi için somut adım attı.

Köksal, Konya ve farklı illerde tarım ve hayvancılık firmalarına danışmanlık yapan ve süt ürünleri yatırımları bulunan iş insanı Doç. Dr. Tolga Çöğürcü ile Kırşehir'deki bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Köksal, Kırşehir'de üretime yönelik hazırladığı projelerinin seçimden sonra da takipçisi olduğunu ifade ederek, iş insanlarıyla irtibata geçtiğini söyledi.

Çöğürcü ile 20 yıllık arkadaş olduğunu ve kendisinin farklı illerdeki tarım ve hayvancılık yatırımlarına danışmanlık yaptığını belirten Köksal, "Konya’da halihazırda çok büyük bir süt işletmesi de var. Konya’ya yapacağı yeni yatırımı bizlerin talepleriyle Kırşehir'e yönlendirdik. Artık Ahi Baba markamızın ete kemiğe bürünme vakti gelmiştir." dedi.

Çöğürcü de Konya, Amasya, Afyonkarahisar ve Balıkesir'de yaklaşık 300 milyon liralık yatırımlara danışmanlık yaptığını dile getirdi.

Ahi Baba Süt Tesisleri için yapılan teklifi değerlendirerek çalışmalara başladığını, çalışmalarını Kırşehir Valisi İbrahim Akın'a da anlattıklarını vurgulayan Çöğürcü, şunları kaydetti:

"Bölgede ciddi bir süt potansiyeli var. Günde yaklaşık 50 ton kapasiteli süt toplama tesisi kurulacak. Yer tespiti yapıldı. Start verildiğinde 6 ay içinde tamamlanacak. Bu sisteme besici olarak bin aileyi de dahil edeceğiz. Gerek kredi gerekse sermaye olarak ailelerin süt sığırı teminine katkı yapacağız. Tesis ve sistem tamamlandığında yıllık yaklaşık 36 milyon liralık bir süt bedeli Kırşehir'e katkı yapacak. Toplayacağımız sütleri Uzak Doğu ve Arap ülkelerine satacağız. Bu ülkelerde pazar hazır. Bu projede hem kar sağlayan paydaşlarımız olacak hem de istihdam imkanı sağlanacak. Önemli olan Kırşehir'de süt konusunda iyi bir sinerji yakalamak. Ahi Baba süt ürünlerinin etiketlerinde Ahiliğin tanıtımı da yapılacak."

Çöğürcü, ilerleyen zamanda süt sığırlarının yem ihtiyacını karşılamak üzere bin ton kapasiteli modern bir yem fabrikası da kurulacağını da sözlerine ekledi.

PARTNER Gören hayran kalıyor! İşte Audi Sport'un yeni yarış otomobili Gören hayran kalıyor! İşte Audi Sport'un yeni yarış otomobili
Kaçakla mücadelede kararlı duruşKaçakla mücadelede kararlı duruş
Ay tutkunları, Uludağ'da buluşacakAy tutkunları, Uludağ'da buluşacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kırşehir süt tesisi

En Çok Okunan Haberler

Bikinili videosu olay oldu!

Bikinili videosu olay oldu!

Neymar bombası patladı

Neymar bombası patladı

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 3 askerimiz şehit oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP’li Van Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma

Belediye Başkanı hakkında soruşturma!

Son dakika! YKS 2019 cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı

ÖSYM açıkladı! Erişime açıldı

Kurbanlık hayvan için 'HAYSAG' mobil uygulaması

Kurbanlık hayvanlarla ilgili tüm bilgiler cebinizde olacak

Beşiktaş'taki kazada öldüğü sanılan Hiranur 37 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

Öldüğü sanılan Hiranur 37 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

Hakkari'de terörist mezarı kimlik tespiti için açıldı

Hakkari'de terörist mezarı kimlik tespiti için açıldı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.