Kırşehir'e günde 50 ton süt işleyecek tesis kurulacak

Çöğürcü ile 20 yıllık arkadaş olduğunu ve kendisinin farklı illerdeki tarım ve hayvancılık yatırımlarına danışmanlık yaptığını belirten Köksal, "Konya’da halihazırda çok büyük bir süt işletmesi de var. Konya’ya yapacağı yeni yatırımı bizlerin talepleriyle Kırşehir'e yönlendirdik. Artık Ahi Baba markamızın ete kemiğe bürünme vakti gelmiştir." dedi.

Toplantıda konuşan Köksal, Kırşehir'de üretime yönelik hazırladığı projelerinin seçimden sonra da takipçisi olduğunu ifade ederek, iş insanlarıyla irtibata geçtiğini söyledi.

Köksal, Konya ve farklı illerde tarım ve hayvancılık firmalarına danışmanlık yapan ve süt ürünleri yatırımları bulunan iş insanı Doç. Dr. Tolga Çöğürcü ile Kırşehir'deki bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Selçuk Üniversitesindeki görevinden istifa ederek 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde MHP'den Kırşehir Belediye Başkanı adayı olan Doç. Dr. Onur Köksal, seçimde vadettiği "Ahi Baba" süt ürünleri tesisi projesi için somut adım attı.

KIRŞEHİR (AA) -Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden Kırşehir'de, besicilerin de dahil edileceği sistemle günde 50 ton süt işlenecek tesis kurulması için çalışmalara başlandı.

Çöğürcü de Konya, Amasya, Afyonkarahisar ve Balıkesir'de yaklaşık 300 milyon liralık yatırımlara danışmanlık yaptığını dile getirdi.

Ahi Baba Süt Tesisleri için yapılan teklifi değerlendirerek çalışmalara başladığını, çalışmalarını Kırşehir Valisi İbrahim Akın'a da anlattıklarını vurgulayan Çöğürcü, şunları kaydetti:

"Bölgede ciddi bir süt potansiyeli var. Günde yaklaşık 50 ton kapasiteli süt toplama tesisi kurulacak. Yer tespiti yapıldı. Start verildiğinde 6 ay içinde tamamlanacak. Bu sisteme besici olarak bin aileyi de dahil edeceğiz. Gerek kredi gerekse sermaye olarak ailelerin süt sığırı teminine katkı yapacağız. Tesis ve sistem tamamlandığında yıllık yaklaşık 36 milyon liralık bir süt bedeli Kırşehir'e katkı yapacak. Toplayacağımız sütleri Uzak Doğu ve Arap ülkelerine satacağız. Bu ülkelerde pazar hazır. Bu projede hem kar sağlayan paydaşlarımız olacak hem de istihdam imkanı sağlanacak. Önemli olan Kırşehir'de süt konusunda iyi bir sinerji yakalamak. Ahi Baba süt ürünlerinin etiketlerinde Ahiliğin tanıtımı da yapılacak."

Çöğürcü, ilerleyen zamanda süt sığırlarının yem ihtiyacını karşılamak üzere bin ton kapasiteli modern bir yem fabrikası da kurulacağını da sözlerine ekledi.

