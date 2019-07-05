Kırşehir'in oniks taşı, köftürü ve kaya tuzu tescil yolunda

En fazla oyu oniks taşı, köftür ve kaya tuzu aldı. Saç böreği ve Kırşehir pekmezi de yedek ürünler olarak belirlendi.

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in unutulmaya yüz tutmuş değerleri oniks taşı ve köftür tatlısı ile kaya tuzuna coğrafi işaret alınması için başvuruda bulunulmasına karar verildi.

Kent Konseyi Kadınlar Meclisi Üyesi Nurten Büyüksaraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Kırşehir'in önemli değerlerinden olan çullama yemeği ve höşmerim tatlısına coğrafi işaret alındığını söyledi.

Sadece Kırşehir yöresine ait yeni değerler için de coğrafi işaret alınması amacıyla çalışma yapıldığını ifade eden Büyüksaraçoğlu, şunları kaydetti:

"Kontroller için çullama ve höşmerim yemeğinin yapımına katkıda bulunmuştum. Köftür tatlısının yapımında da katkı sunacağım. Oniks taşı da sadece Kırşehir yöresinde çıkan çok değerli bir mermer çeşidi. Kaya tuzu da yine farklı özellikleri itibarıyla Kırşehir'de çıkarılan bir değerimiz. Bir ürünün coğrafi işaret alabilmesi için en az 30 yıl üzerinden geçmesi gerekiyor. Çullama ve höşmerim için Kırşehirli ozan ve halk müziği sanatçısı Şemsi Yastıman'ın 'Memleket Hasreti' şiirini delil olarak sunmuştuk. Aynı şiirde köftür ve pekmez de geçiyor. Oniks taşı ve kaya tuzu için de delillerimiz mevcut."

