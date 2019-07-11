Kırşehirli hekim, vücutta eriyebilen biyokompozit vida tasarladı

Kırşehirli hekim Dr. Öğretim Görevlisi Çağdaş Basat, vücutta eriyebilen vida tasarladı.

Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Basat, biyokompozit malzemeden faydalanılan vida sayesinde kırık, kıkırdak lezyonları ve çapraz bağ rahatsızlıklarının tedavisinde etkili sonuç alıyor. Kemik dokusunu taklit ederek vücutta kaybolabilen ürün ile omuz, diz ve bilekteki sorunların giderilmesinde yararlanılan titanyum içerikli malzemelere etkili bir alternatif sunuyor. Dr. Öğr. Üyesi Basat yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 3 yıldır Hacettepe Teknokent’te BMT-BAPS bünyesinde mühendislerin de yer aldığı büyük bir ekiple birlikte, biyokompozit özellikteki ürünlerin tasarım ve üretimleri üzerine çalışmaktayız. Ürünleri, İntas vidası, ankorlar (pentas, basat, bankas), smart pin, bappin, kondrod, olarak sıralayabiliriz. Bu malzemelerin en temel özelliği vücutta eriyebiliyor olmalarıdır. Bir başka ifadeyle, bu malzemelerin uygulandığı yer, kemik bölgesiyse, malzeme kemiğe dönüşerek vücuda adapte olmaktadır" dedi.

Ürünlerin ortopedi alanında, özellikle açık ve kapalı omuz, diz, ayak bileği, dirsek gibi eklemleri ilgilendiren bağ ve kıkırdak yaralanmalarında kullanılması planlanıyor. Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ali Bulut ise Türk Mühendisleri tarafından yüzde yüz yerli olarak üretilen biyokompozit vidanın ortopedik ameliyatlarda çok kullanışlı ve faydalı bir ürün olacağına inandığını belirtti.

