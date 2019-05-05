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Kırşehirliler ilk teravih için camilere akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 22:53 | Son Güncelleme

11 Ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk teravih namazını kılmak için Kırşehirliler camilere akın etti.Kırşehir genelinde 600 camide Ramazan ayının ilk teravih namazı için vatandaşlar camilere akın etti.

Kırşehirliler ilk teravih için camilere akın etti

11 Ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk teravih namazını kılmak için Kırşehirliler camilere akın etti.
Kırşehir genelinde 600 camide Ramazan ayının ilk teravih namazı için vatandaşlar camilere akın etti. Ramazan ayının rahmet ve bereketinin tam manasıyla yaşanabilmesi için "Ramazan ve İnfak" temasıyla hareket eden Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il müftülüklerine de açıklama gönderildi.
Kırşehir Müftülüğü ise yapılan açıklamayla, her türlü hurafe ve yanlışlıktan, gereksiz abartı ve gösterişten uzak kalınmasını istedi. İlk teravih namazına giden Kırşehirliler ise, "İlk teravih nasip oldu. Mevlam da sabrını verir inşallah, maneviyatı ileri düzeyde yaşamayı nasip eder inşallah Allah, havalarında sıcaklığı düştü kolaylıkla bayrama ulaşmayı diliyorum" dedi.

Kırşehirliler ilk teravih için camilere akın etti

Kırşehirliler ilk teravih için camilere akın etti

PARTNERMakyajsız kraliçeMakyajsız kraliçe
Anadolu’nun ilk camisinde ilk teravihAnadolu’nun ilk camisinde ilk teravih
İlk teravih namazında camiler dolduİlk teravih namazında camiler doldu
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