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Kırşehirliler protokol üyeleriyle pedal çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 15:29 | Son Güncelleme

Makam aracı olarak bisiklet kullanmayı tercih eden Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve protokol üyeleri, çok sayıda katılımcıyla caddelerde bisiklet sürdü

KIRŞEHİR (AA) - Makam aracı olarak bisiklet kullanmayı tercih eden Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş caddelerde bisiklet turu yaptı.

Bisiklet kullanımını özendirmek amacıyla "Kırşehir'i seviyorum, bisiklete biniyorum" sloganıyla ikincisi gerçekleştirilen bisiklet turu, Askerlik Şubesi Kavşağı'ndan başlayarak, Ankara ve Terme Caddesi'nde devam etti.

Terme Kavşağı'nda dinlenen bisikletliler, 3,5 kilometrelik tur yolunu Cacabey Meydanı'nda sonlandırdı.

Bisiklet turuna, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, belediye başkan yardımcıları Yaşar Sulu, Emre Şahinci, Halil Tan, protokol üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve binden fazla vatandaş katıldı.

Makam aracı olarak bisiklet kullanan Bahçeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin önemli bir değişim sürecinde bulunduğunu, bisiklet turlarının da bunlardan biri olduğunu söyledi.

Ulaşım sisteminin değişmeye başladığını, en büyük isteklerinin bisiklet ve toplu taşıma araçları kullanılan bir kent olduğunu vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Bireysel araba kullanımını azaltmayı amaçlıyoruz. Trafik problemi oluşturuluyor, çevreyi kirletiyoruz, bunlar ile yaşanmaz bir dünyayı insan eliyle hep birlikte oluşturmuş oluyoruz. Bununla mücadele eden bir şehir olmayı arzu ettik. Yaptığımız bütün çalışmalar, altyapı değişiklikleri, ulaşımda Türkiye'de ilk kez trafik sorununu çözmüş bir şehir olabilmektir. Son adımımız ise akıllı şehir, onunla ilgili çalışma ise devam ediyor. Mayıs sonunda bitecek ve bu şekilde trafik sorununu çözmüş olacağız. Onun için bisiklet kullanmak ülkemizin, şehrimizin geleceği için son derece önemlidir. Aslında bisiklet en stratejik ulaşım aracıdır. Sağlığımız, cebimiz, ülkemiz ve geleceğimiz için her zaman bisiklet kullanmalıyız."

Milletvekili Kendirli de bisiklet kullanımının artmasıyla daha sağlıklı insanlar ve çevre bilinci oluşacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlara çekilişle bisiklet ve çeşitli bisiklet ekipmanı hediye edildi.

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