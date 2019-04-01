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Kırşehirliler sandığa koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 16:04 | Son Güncelleme

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine iller bazında en yüksek katılım Kırşehir'de, en az katılım Bingöl'de oldu - Kırşehir merkezde seçmenlerin yüzde 89,5'i, Bingöl merkez ise yüzde 71'i sandık başına gitti

ANKARA (AA) - Türkiye'de yerel seçimler geride kalırken, seçimde en yüksek katılım oranına ulaşılan il Kırşehir, en az katılım oranı olan şehir Bingöl oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Türkiye genelinde sandığa gitme oranı 84,6 olarak gerçekleşti.

Bazı illerde katılım oranı yüzde 90'lara yaklaşırken, bazı iller yüzde 71 seviyelerinde tercihini yaptı.

Vatandaşların seçimlere en çok katılım sağladığı seçim bölgesi, yüzde 89,5 ile Kırşehir merkez olurken, Denizli Büyükşehir yüzde 87,8 ve Burdur merkez ise yüzde 87,7'lik oranla Kırşehir'i takip etti.

Seçimlere en az katılım Bingöl merkezde yüzde 71'le olurken, Bingöl'ü yüzde 74,6 ile Ağrı merkez, daha sonra da 76,8 ile Rize merkez izledi.

- En yüksek katılım Kırşehir'de

Kesin olmayan sonuçlara göre, en çok katılım olan seçim bölgeleri şöyle:

Kırşehir merkez: Yüzde 89,5

Denizli Büyükşehir: Yüzde 87,8

Burdur merkez: Yüzde: 87,7

Afyonkarahisar merkez: Yüzde 87,1

Amasya merkez: Yüzde 87

Manisa Büyükşehir: Yüzde 86,7

Eskişehir Büyükşehir: Yüzde 86,2

Kütahya merkez: Yüzde 85,9

Kahramanmaraş Büyükşehir: Yüzde 85,9

Uşak merkez: Yüzde 85,8

- En az katılım Bingöl'de

Kesin olmayan sonuçlara göre, en az katılım olan seçim çevreleri şöyle:

Bingöl merkez: Yüzde 71,6

Ağrı merkez: Yüzde 74,6

Rize merkez: Yüzde 76,8

Elazığ merkez: Yüzde 77,2

Diyarbakır Büyükşehir: Yüzde 77,3

Batman merkez: Yüzde 77,5

Yalova merkez: Yüzde 77,7

Karabük merkez: Yüzde 78

Gaziantep Büyükşehir: Yüzde 78

Van Büyükşehir: Yüzde 78

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl katılım oranı Kırşehir Sandık

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