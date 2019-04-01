Kırşehirliler sandığa koştu

ANKARA (AA) - Türkiye'de yerel seçimler geride kalırken, seçimde en yüksek katılım oranına ulaşılan il Kırşehir, en az katılım oranı olan şehir Bingöl oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Türkiye genelinde sandığa gitme oranı 84,6 olarak gerçekleşti.

Bazı illerde katılım oranı yüzde 90'lara yaklaşırken, bazı iller yüzde 71 seviyelerinde tercihini yaptı.

Vatandaşların seçimlere en çok katılım sağladığı seçim bölgesi, yüzde 89,5 ile Kırşehir merkez olurken, Denizli Büyükşehir yüzde 87,8 ve Burdur merkez ise yüzde 87,7'lik oranla Kırşehir'i takip etti.

Seçimlere en az katılım Bingöl merkezde yüzde 71'le olurken, Bingöl'ü yüzde 74,6 ile Ağrı merkez, daha sonra da 76,8 ile Rize merkez izledi.

- En yüksek katılım Kırşehir'de

Kesin olmayan sonuçlara göre, en çok katılım olan seçim bölgeleri şöyle:

Kırşehir merkez: Yüzde 89,5

Denizli Büyükşehir: Yüzde 87,8

Burdur merkez: Yüzde: 87,7

Afyonkarahisar merkez: Yüzde 87,1

Amasya merkez: Yüzde 87

Manisa Büyükşehir: Yüzde 86,7