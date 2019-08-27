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"Kırtasiye Ürünlerine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimi" Çalıştayı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 14:37 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da, Ticaret Bakanlığı tarafından kırtasiye ürünlerine yönelik artırılan denetim faaliyetleri kapsamında kırtasiyecileri bilgilendirici çalıştay düzenlendi - Ticaret Denetmeni Ümran Ersoy: - "Ürünler değerlendiriliyor, şüphe duyulanlardan numune alınarak teste gönderiliyor ve sonucuna göre güvensiz bulunan ürünler toplatılarak gerekli idari işlemler yapılıyor" - "Kırtasiye ürünlerinde ve özellikle boya kalemlerinde 'CE' ürün işaretli ve 'EN 71' standardına uygundur ibaresinin bulunması gerekiyor. Oyuncak şeklinde olan ürünlerde ise hangi yaş grubuna ait olduğu belirtilmelidir"

Şanlıurfa'da, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala Ticaret Bakanlığı tarafından kırtasiye ürünlerine yönelik arttırılan denetim faaliyetleri kapsamında "Kırtasiye Ürünlerine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimi" konulu bilgilendirme çalıştayı düzenlendi.

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğünce, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme çalıştayına, kentteki kırtasiye satıcıları ve ithalatçılar katıldı.

Toplantıda konuşan Ticaret Denetmeni Ümran Ersoy, kırtasiye ürünleri, oyuncaklar ve okul kıyafetlerinde aranan şartlar ile dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili katılımcılara slayt eşliğinde bilgiler verdi.

Bakanlık olarak tüketicilerin kullandığı ürünlerin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Özellikle hassas tüketici gurubunda bulunan bebek, çocuk ve öğrencilerin kullandığı ürünlerin güvenli olması adına belirli dönemlerde daha yoğun denetimler yapıyoruz. 2019-2020 eğitim öğretim öncesinde de denetimlerimiz yapılıyor. Ürünler değerlendiriliyor, şüphe duyulan ürünler numune alınarak teste gönderiliyor ve sonucuna göre güvensiz bulunan ürünler toplatılarak gerekli idari işlemler yapılıyor. Burada üreticiler ve ithalatçılara büyük görevler düşüyor çünkü ürünlerin güvenli olmasından tamamen onlar sorumlu."

Ersoy, satışa çıkarılan kırtasiye ürünlerinin nerede imal edildiğinin ve ithalatçısının açık ve net bir şekilde yazılması gerektiğini anlattı.

Özellikle okul çantalarında merdiven altı, markası ile modeli belli olmayan ürünlerin tercih edilmemesi gerektiğini belirten Ersoy, "Kırtasiye ürünlerinde ve özellikle boya kalemlerinde 'CE' ürün işaretli ve 'EN 71' standardına uygundur ibaresinin bulunması gerekiyor. Oyuncak şeklinde olan ürünlerde ise hangi yaş grubuna ait olduğu belirtilmelidir." diye konuştu.

Toplantıya katılan kırtasiyeciler ise toplantıdan duydukları memnuniyeti dile getirerek dilek ve temennilerini belirtti.

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Çalıştay Kırtasiye Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü

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